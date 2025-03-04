Жертвами удара по полигону "Новомосковский" в Днепропетровской области стали новобранцы вооруженных сил Украины, и в их гибели военнослужащие винят безразличие командиров, пишет Forbes.

По информации издания, в тот момент, когда российский БПЛА заметил скопление живой силы противника, на полигоне проводилось построение. На этом полигоне дислоцируется 168-й резервный батальон украинской армии.

"По сообщениям, в субботу батальон принимал военнослужащих, перебрасываемых из недавно сформированной 157-й механизированной бригады", - поделился подробностями автор публикации.

При этом полигон не был оборудован маскировочными сетями или какими-либо укрытиями для скрытного перемещения военных. Не было также и средств противовоздушной обороны, которые могли бы прикрыть полигон от дронов.

Командиры баз, как правило, были "равнодушны" к уязвимости военнослужащих, сказал один солдат, который провел определенное время в Черкасском, украинскому военкору Юрию Бутусову.

Напомним, что ракетный удар по полигону у села Черкасское был нанесен Вооруженными силами России в минувшую субботу. В итоге были ликвидированы до 150 военнослужащих украинской армии.

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