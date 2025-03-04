США должны выплатить «миллионы военных репараций» всем участникам конфликта на Украине, включая Россию, так как именно Вашингтон стоит за организацией военных действий. Такое мнение высказал РИА Новости депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей.

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После прихода к власти президента США Дональда Трампа активизировалась дискуссия о завершении конфликта на Украине. Политик пообещал как можно скорее добиться мирного соглашения. Однако Эдриан Макрей считает, что заявления президента США о том, что конфликт на Украине является виной Владимира Зеленского, не соответствуют действительности.

«США захватили Украину в результате переворота в 2014 году и дистанционно управляли ею, ввергнув ее в войну, призванную обескровить Россию… Это не Украина должна США денег. Это США должны Украине (и России, и большей части Ближнего Востока) триллионы военных репараций», - уверен депутат австралийского города Порт-Хедленд.

При этом политик, комментируя встречу Зеленского и Трампа в Белом доме, похвалил американского лидера за то, что тот «выступил против еврея, который пришел, чтобы обчистить карманы Америки».

Напомним, что 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая переросла в перепалку между политиками. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, без подписания соглашения по редкоземельным металлам, ради которого он и приехал в США. После чего в Вашингтоне объявили о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.