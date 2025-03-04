Стало известно о приказе командиров ВСУ расстреливать отступающих бойцов под Курском

Командование 25-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины заставляет личный состав расстреливать покидающих позиции или сдающихся в плен сослуживцев. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

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По данным канала, из перехваченных переговоров выяснилось, что украинский командир поручил подчиненному ликвидировать всех покидающих позиции и тех, кто пытается сдаться в плен. В одном радиоперехвате слышали, как украинский командир узнает у солдата, расстрелял ли он сослуживца с позывным «Сварщик», который шел сдаваться. Подчиненный ответил утвердительно, отметили журналисты.

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До этого источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что командиры ВСУ дали приказ расчету гранатомета Мк-19 продолжать оборону после того, как оружие бойцов было уничтожено российскими военнослужащими. Инцидент произошел в поселке Двуречная Харьковской области. По словам источника, солдаты ВСУ оказались безоружными.