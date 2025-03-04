Сестра Ким Чен Ына пригрозила новым рекордом применения сил сдерживания

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель начальника отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон призвала США не испытывать готовность Пхеньяна защищать свои интересы, пригрозив «обновить рекорды» в применении сил стратегического сдерживания. Ее заявление приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Ё Чжон обратила внимание на то, что нынешняя администрация США продолжила «враждебную политику» своих предшественников, о чем свидетельствует появление 2 марта в порту южнокорейского города Пусан американского атомного авианосца Carl Vinson.

При этом, по ее словам, на полуострове регулярно наблюдается присутствие и американских атомных подлодок, и бомбардировщиков. Таким образом, стратегические силы Вашингтона находятся в регионе фактически «на постоянной основе».

«США действенными мерами показывают свои намерения быть враждебными и конфронтационными в отношении КНДР. (…) Если США продолжат обновлять рекорды в демонстрации военных сил, то и нам придется побить рекорд в применении стратегических сил сдерживания», - подчеркнула сестра лидера КНДР.

Ким Ё Чжон также предупредила, что Пхеньян не намерен «сидеть сложа руки» и планирует «серьезно обсудить варианты для активизации действий стратегического уровня, которые угрожали бы безопасности противника».

Ким Чен Ын призвал КНДР готовиться к любой войне

Напомним, что в феврале Министерство обороны КНДР обвинило США в создании угрозы безопасности в мире и в регионе. В ведомстве также призвали Вашингтон отказаться от враждебной политики. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что хочет восстановить дипломатические отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Глава Белого дома заметил, что подобные отношения станут «большим активом», а умение налаживать связи с трудными партнерами - «это преимущество, а не недостаток».