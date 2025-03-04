В Раде предсказали дефицит снарядов для ПВО и HIMARS из-за остановки помощи США

Остановка американской помощи Украине приведет к острой нехватке снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

© Lenta.ru

Дефицит боеприпасов предсказал в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«В первую очередь приостановка помощи от США может повлиять на ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS», — заявил нардеп.

Он добавил, что остановка поддержки может усугубить дефицит снарядов для артиллерии.

Гончаренко назвал катастрофой приостановку военной помощи США. По его словам, если для преодоления ситуации президент США Дональд Трамп требует принести извинения, то Украине стоит извиниться.