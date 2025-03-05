Экипаж Ка-52М уничтожил украинских боевиков в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении личного состава и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М.

Отмечено, что летчики действовали в составе смешанной тактической группы. Они применили авиационные ракеты. Уничтожение всех выявленных целей подтвердил передовой авиационный наводчик.

Нанеся удар, экипаж выполнил противоракетное маневрирование, находясь на предельно малой высоте. При этом летчики отстрелили тепловые ловушки. Их задача - не дать противнику поразить вертолет при помощи ПЗРК.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28НМ разнес бронетехнику ВСУ ракетным ударом в Курской области. Летчики поддерживали действующие на земле подразделения группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.