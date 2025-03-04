Украина пыталась ударить по шести регионам России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 4 марта, пытались ударить по шести регионам России. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего Украина выпустила по России 18 беспилотников. Больше всего из них — 10 дронов — средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над Ростовской областью.

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Еще три беспилотника сбили над Воронежской областью, два — над Самарской областью. По одному дрону перехватили над Курской, Белгородской и Астраханской областями. Других подробностей о ситуации не приводится.

В ночь на понедельник, 4 марта, ВСУ пытались атаковать три региона России. Тогда силы ПВО сбили семь дронов над тремя регионами, под удар попали Липецкая, Ростовская и Белгородская области.