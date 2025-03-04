Пентагон подтвердил приостановку военной помощи США Украине

Вооруженные силы США поставили на паузу оказание военной помощи Украине. Об этом заявил ТАСС представитель Пентагона.

© EPA/ТАСС

«Могу подтвердить сообщения о паузе в оказании военной помощи Украине. У меня нечего добавить к этому», - подчеркнул представитель пресс-службы ведомства.

Ранее Белый дом объявил о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире. При этом, по данным New York Post, будут остановлены поставки всего американского оружия, включая находящееся на территории Европы.

«Пауза может повлиять на масштабные обязательства США перед Украиной, принятые до прихода администрации Трампа, включая пакет так называемых «президентских полномочий» на сумму 500 миллионов долларов, подписанный бывшим президентом Джо Байденом в последние недели его пребывания в Белом доме», - отмечается в статье.

В этот пакет, в частности, вошли ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы класса «воздух-земля», а также оборудование для поддержки использования Украиной истребителей F-16.

При этом представитель администрации Трампа уточнил, что решение о временном прекращении помощи является «прямым ответом на поведение Владимира Зеленского».

Напомним, что 28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о редкоземельных металлах. Однако сделка была отменена после произошедшей между ним и Трампом перепалки в Белом доме. В частности, американский лидер обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам», а также заявил, что он «не готов к мирному соглашению». В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, без запланированного подписания документов. Совместная пресс-конференция также была отменена.

При этом посла скандала в Белом доме Зеленского поддержали многие европейские лидеры. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Зеленского быть «сильным, смелым и бесстрашным», подчеркнув, что он «никогда не будет одиноким».