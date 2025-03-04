Вооруженные силы Украины (ВСУ) сожгли православную церковь в Погребках Курской области. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Север», его слова приводит ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Украинские солдаты получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе», — сказал российский военный.

Появились новые данные о потерях ВСУ

Военнослужащие «Севера» показали на видео уничтоженную бронированную технику и военнослужащих в Погребках. В населенном пункте, в частности, лежит подбитая Bradley — в нее операторы беспилотных летательных аппаратов попали одним снарядом.

Тем временем российские подразделения, как сообщается, продолжают движение вперед в Курской области. Военнослужащие выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных районов, а также берут бойцов ВСУ в плен и захватывают трофеи.

Об освобождении населенного пункта Погребки в Курской области стало известно 26 февраля. Тогда же оборонное ведомство сообщило об освобождении Орловки в российском приграничье.