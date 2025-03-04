В Пентагоне рассказали о кибероперациях против РФ

Пентагон опроверг данные о том, что министр обороны США Пит Хегсет приказал приостановить проведение киберопераций против России. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его сведениям, никакого распоряжения насчет "отказа от этого приоритета" не поступало, Хегсет "не приостанавливал и не откладывал" кибероперации, направленные против РФ.

Хегсет: Зеленскому следует сесть за стол переговоров

Ранее американский портал The Record со ссылкой на источники утверждал, что Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от антироссийской деятельности, включая разного рода операции в киберпространстве.