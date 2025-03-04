Истребитель ВВС Филиппин FA-50 пропал с радаров в ходе учений

Филиппинский истребитель FA-50 пропал с радаров во время ночных маневров, судьба пилотов неизвестна. Об этом сообщила пресс-секретарь ВВС страны Мария Консуэло Кастильо, видеообращение которой опубликовало Филиппинское агентство новостей.

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