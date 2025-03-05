Российские войска в результате ударов авиабомбами поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кондрашовке и уничтожили несколько десятков украинских военных. Об атаке на купянском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«[Ударом] боеприпасом с планирующим модулем полностью уничтожен вскрытый взводный опорный пункт украинских боевиков, расположенный в населенном пункте Кондрашовка», — говорится в публикации.

Экс-военный добавил, что в результате удара могло быть уничтожено до 30 человек личного состава ВСУ, а также повреждены системы связи и разведки.

Ранее появились кадры удара фугасными авиабомбами (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в селе Комар. Как следует из публикации, под удар попала 37-я отдельная бригада морской пехоты украинских войск.