Резко возросшую активность «радиостанции Судного дня» объяснили

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 может быть связана с системой гарантированного ядерного воздействия «Периметр». Такое мнение высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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По его словам, передаваемые слова не имеют никакого смысла и предназначены только для проверки связи.

— Система «Периметр» в случае потери военного управления должна обеспечить нанесение ответного ядерного удара. В словах нет логики, ее не надо искать, это абракадабра, ее выдает искусственный интеллект. Сигнал должен дойти до контрольной станции, — высказался эксперт в беседе с News.ru.

В феврале 2025 года «радиостанция Судного дня» УВБ-76 неожиданно начала проявлять большую активность. Всего за месяц радиостанция вышла в эфир около 46 раз. Самое большое число сообщений — 25 — было зафиксировано 12 февраля. В этот день президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп беседовали по телефону.

«Радиостанция Судного дня» резко активизировалась

В декабре 2024 года «радиостанция Судного дня» вновь вышла в эфир с необычным набором сигналов. Там прозвучали песня Shaman «Я русский», гимн СССР и музыка из балета «Лебединое озеро». К чему бы это, выясняла «Вечерняя Москва».

Депутат ГД Андрей Картаполов заявил, что сообщения, которые были зафиксированы на частоте этой станции, представляли собой лишь проверку ее работоспособности. В связи с этим он призвал не создавать панику и «не искать тайных смыслов там, где их нет». По его словам, УВБ-76 не имеет отношения к «Периметру» и ядерному щиту.

Что представляет собой «станция Судного дня» и почему ее считают предвестником конца света — в материале «Вечерней Москвы».