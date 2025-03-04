Бойцы "Севера" рассказали о сложностях при освобождении Погребков

Российские военнослужащие группировки войск "Север" рассказали о сложностях при освобождении населенного пункта Погребки в Курской области.

"На этом направлении был как бы пик - Погребки. Был укрепрайон создан такой, что подходных путей не было: по бокам вода, озера, все были огневые точки пристрелены до метра. В основном [для обороны] ствольная артиллерия работала, АГС, минометы, танки, бронетехника. Тяжело сказать, что вот именно они там за счет артиллерии удержались. Много расчетов БПЛА работало, потому что при штурме бывало так, что ребята закрепились на отдельном участке, доходило до того, что одного бойца по два-три FPV-дрона сопровождали. Были свои сложности, трудности", - сказал командир роты с позывным Угра на видео, предоставленном Минобороны России.

Он отметил, что штурмовики, выдвигаясь на освобождение Погребков, вынуждены были пройти через болото.

"Погребки удалось забрать малыми штурмовыми группами. Продвигались [таким способом], так как простреливались все подходные пути, подъездные, все было заминировано. Практически через болота двигались, метр за метром окапывались в болоте", - рассказал командир роты.

Командир взвода с позывным Гидам уточнил, что противника было где-то около 40 человек.

"Моя группа составляла около шести человек. Заходили с помощью поддержки артиллерии, также помогали нам наши квадрокоптеры. Зашли, засели, заняли оборону. Сложно было то, что они не допускали нам подойти к ним. Постоянно сбросы, работала сильно прямо артиллерия. В итоге мы прорвали и зашли. Основная ветка у них уже была закрыта. Не было уже доступа ни боеприпасов, ни продуктов. Они уже были закрыты полностью", - отметил Гидам.

Как добавил стрелок-помощник гранатометчика с позывным Покемон, при заходе ВСУ очень сильно окопались.

"Когда мы заходили, одни птички только их прикрывали, не давали нам спокойно пройти. Когда мы забрали дорогу Юнаковка - Суджа, у противника перестал идти подвоз. Соответственно, это нам сыграло очень на руку. Нам стало легче заходить, они стали меньше по нам работать. Им было тяжелее. И с каждым моментом они понимали, что они <...> попадают в кольцо. Из-за этого они начали откатываться", - рассказал он.

Освобождение Погребков

В Минобороны России 26 февраля сообщили, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки. В Погребках военнослужащие 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса и 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) продемонстрировали уничтоженную боевую технику и боевиков ВСУ.

Военнослужащие группировки войск "Север" при поддержке артиллерии и авиации продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.