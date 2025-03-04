ВСУ потеряли две трети полученных от США танков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти две трети танков Abrams, переданных Соединенными Штатами. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Появились новые данные о потерях ВСУ
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В частности, 19 танков из предоставленной США партии, подбиты или захвачены. Остальные отведены от линии боевого соприкосновения, сообщили источники издания.

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Ранее в Польше предупредили о последствиях захвата российскими военными танков Abrams M1A1. Военные трофеи могут повлиять на ход спецоперации (СВО), поскольку Россия сможет разработать новые методы борьбы с бронетехникой после их изучения. В частности отмечалось, что немецкие танки Leopard 2A6, которые Вооруженные силы (ВС) России захватили в ходе спецоперации, могут иметь чувствительные технологии.

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