Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 22 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
В результате этих атак, сосредоточенных преимущественно на Горловском направлении, было выпущено 67 боеприпасов. Кроме того, в сообщении отмечается, что пострадали четыре человека, одного из них спасти не удалось. В предыдущие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.
На прошлой неделе Международный общественный трибунал по расследованию преступлений украинских военных приступил к документированию фактов насилия в освобожденном Дзержинске Донецкой народной республики.
По данным председателя трибунала, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, отступающие подразделения ВСУ целенаправленно атаковали гражданских лиц, используя дроны-камикадзе.