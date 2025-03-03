Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон хочет отправить своих военных на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своего выступления в палате общин. По словам Стармера, Великобритания поддерживает отправку своих военных на Украину. Кроме того, он также добавил, что Лондон готов послать на Украину авиацию для закрытия воздушного пространства.

«Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов в небо», — заявил он.

При этом Стармер подчеркнул, что для такой операции Великобритании потребуется поддержка со стороны США.

Ранее Стармер заявил о критической важности США для прочного мира на Украине.