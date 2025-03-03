У Часова Яра заметили элитный спецбатальон БПЛА

Украинская армия перебросила спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра» в район Часова Яра в ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира отряда «Тигр» с позывным Филин. Он объяснил, что украинских операторов вернули к городу, когда российские войска начали активное продвижение.

Попадаются сбитые «птицы» (БПЛА. — NEWS.ru), подписанные «Птахи Мадяра», то есть их знаменитый «Мадьяр», одно из его подразделений. Видимо, когда им становится очень плохо, туда они вытаскивают своих лучших, — отметил боец.

NYT: большинство отправленных на Украину "Абрамсов" уже уничтожено

Филин считает, что «Птиц Мадьяра» направляют «туда, где похуже». По его словам, спецбатальон активно применяет дроны. Однако, заметил боец, без БПЛА украинцы не справились на этом направлении.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ сталкиваются с наиболее критической ситуацией на Покровском (Красноармейском) направлении в ДНР. Он отметил, что в случае успеха российская армия сможет двинуться на Днепропетровскую область.