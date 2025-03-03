ВСУ потеряла больше половины танков Abrams из-за российских дронов

19 из 31 танка Abrams, которые США передали Украине в 2023 году, были уничтожены, повреждены или захвачены — многие из них вывели из строя российские беспилотники. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников из Украины.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвечали почти все уцелевшие танки с линии фронта. По словам представителей ВСУ, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сейчас уничтожают больше солдат и военного оборудования, чем «все традиционное оружие вместе взятое».

Более 1 миллиона БПЛА было произведено силами Украины в 2024 году. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ежедневное производство дронов в России составляет около 4 тысяч единиц. Обе стороны украинского конфликта планируют повысить эти показатели до 4 миллионов экземпляров в этом году, передает The New York Times.

Ранее командир пятой роты второго батальона добровольческого отряда «БАРС-Курск» с позывным Борода сообщил, что ВСУ стреляли по жилым домам и медицинским учреждениям из танков в Курской области.