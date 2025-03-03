В ВСУ сообщили о массированных авиаударах российских войск по Лиману

Российские войска наносят массированные авиаудары по Лиману в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), командир 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

По его словам, по территории города наносятся удары при помощи корректируемых авиабомб (КАБ), а также реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Лиман ровняют КАБами и РСЗО», — написал он.

В январе Бунятов рассказал, что в ВСУ начали приходить 17-летние добровольцы. По его словам, в армию уже приходят добровольцы 2007 года рождения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска могут установить контроль над трассой Красноармейск (украинское название — Покровск) — Курахово в ДНР. По его словам, это стало возможным после взятия Новоандреевки.