В Воронежской области сбили несколько беспилотников

Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников, по предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), объявленный на всей территории области, отменен, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.

По его словам, дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории области были обнаружены и уничтожены несколько вражеских беспилотников.

"По предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет", - добавил Гусев.

Угроза атаки беспилотников была объявлена 3 марта в 20:36 мск.