NYT: большинство отправленных на Украину "Абрамсов" уже уничтожено

Российская армия уничтожила большинство отправленных на Украину американских танков Abrams.

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"Из 31 танка 19 полностью уничтожены, выведены из строя или захвачены. Ключевую роли в поражении многих машин сыграли беспилотники", - пишет The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

Почти все оставшиеся танки выведены в тыл и не используются на фронте.

Спецоперация превратилась в войну дронов - сейчас они определяют исход сражения, а не бронетехника или тяжелая артиллерия, как было в начале СВО. От коптеров не спасают укрытия и автомобили - первые они методично разбирают сбросами или проникают в двери, вторые - догоняют.

У украинских военных появился новый психоз - ощущение, что беспилотники охотятся персонально за ними.

"Это как тысяча снайперов в небе. От артиллерии можно спрятаться. Но дроны - это совсем другой кошмар", - признался заместитель командира бригады НГУ Богдан.

Еще одна украинская проблема - авиация. Подаренные союзниками из НАТО истребители F-16 используются для патрулирования в глубоком тылу - как показывает практика, у передовой они долго не живут. Стоит американскому самолету появиться в зоне досягаемости истребителей ВКС России - в него тут же летит ракета.

Вообще тон статьи довольно грустный. Украинцы надеются теперь только на искусственный интеллект, но как его собираются применить на поле боя, не сообщается.