Прекращение военных поставок США Украине может парализовать Киев в течение нескольких недель. Об этом заявила бывший руководитель аппарата главы Пентагона Келли Магсамен в интервью Financial Times.

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По словам Магсамен, возможное решение администрации США «парализует Украину за несколько недель». Также анонимный чиновник из администрации бывшего президента Джо Байдена сообщил, что без помощи Вашингтона Киев сможет продержаться несколько месяцев, «но не лет», передает Financial Times.

Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу, 28 февраля, встретился в Вашингтоне со своим американской коллегой Дональдом Трампом для подписания соглашений по редкоземельным металлам. Однако главу киевского режима досрочно выгнали из Белого дома. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск тогда заявил, что своим поведением на встрече в Вашингтоне Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов.