Легендарный советский БТР-152 служил в полиции США

БТР-152 находился на службе вооруженных сил более четырех десятков государств. В настоящее время они продолжают эксплуатироваться в 16 армиях. Как выяснилось, в 90-е годы советский бронетранспортер был мобилизован в американскую полицию.

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В социальных сетях появились фотографии 152-го, запечатленного на улицах американского Индианаполиса. На нем разъезжали сотрудники штурмового спецподраздения. В передней части видны проблесковые маячки, на бортах находятся опознавательные знаки, а в задней части нанесен бортовой номер. Рядом с ним стоит Cadillac Commando V-100, использовавшийся во время войны во Вьетнаме.

Какие-то подробности об этом случае в биографии отечественного бронетранспортера отсутствуют, но известно, что такая техника числилась в списке трофеев израильской армии и передавалась за океан.