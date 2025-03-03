В США предрекли парализацию Украины в случае прекращения поставок оружия

Прекращение США военных поставок Киеву может парализовать Украину в течение нескольких недель. Такое мнение высказал бывший руководитель аппарата главы Пентагона Келли Магсамен, передает РИА Новости.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп планирует встретится с чиновниками 3 марта, чтобы принять ряд мер в отношении Украины, которые, в том числе, могут затронуть или даже прекратить военную помощь Киеву.

«Это может парализовать Украину в течение нескольких недель», — считает Магсамен.

Аналогичное мнение высказал другой экс-чиновник администрации бывшего президента США Джо Байдена. По его словам, Украина может сражаться без американской поддержки в течение месяцев, «но не лет».

Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о редкоземельных металлах. Однако сделка была отменена после произошедшей между ним и Трампом перепалки в Белом доме. В частности, президент США обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам», а также заявил, что он «не готов к мирному соглашению».