Буксируемая пушка М-46 контрбатарейной борьбы уничтожила САУ 2С1 "Гвоздика"

Российские артиллеристы выиграли поединок с вражеской самоходной артиллерийской установкой 2С1 "Гвоздика" в районе населенного пункта Иванополье. Как сообщает Telegram-канал "Народная милиция ДНР", боевая машина ВСУ была обнаружена разведчиками 132-й бригады.

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Информация о нахождении противника была передана расчету 130-мм буксируемой пушки 238-й артиллерийской бригады 8-й гвардейской армии. Бойцы под командованием военнослужащего с позывным "Свет" умело реализовали полученную информацию и смогли быстро ликвидировать 122-мм самоходку.

В размещенном ролике видно, что САУ находилась рядом с лесопосадками, когда в нее попал 33-килограмовый снаряд. В результате через короткое время внутри "Гвоздики" произошел взрыв боекомплекта, уничтоживший ее.