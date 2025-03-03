ВС РФ уничтожили "Ланцетом" станцию РЭБ ВСУ в Харьковской области

Расчет барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки войск "Север" уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения станции РЭБ подразделения ВСУ в замаскированном блиндаже расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Харьковской области", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что станция "Буковель-AD" была уничтожена в результате прямого попадания, средства объективного контроля зафиксировали ее взрыв и ликвидацию.