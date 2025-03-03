Странам Европейского союза (ЕС) необходимо привлечь минимум 200 миллиардов евро инвестиций для повышения расходов на оборону. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Il Foglio.

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«Для начала нам нужно 200 миллиардов [евро], чтобы иметь возможность инвестировать», — подчеркнул французский лидер.

Макрон назвал требуемую ЕС сумму инвестиций в оборону перед саммитом глав государств объединения 6 марта. По его мнению, Евросоюз должен принять меры по расширению собственной стратегической автономии не только в связи с конфликтом на Украине, но из-за возможных изменений позиции США. Политик добавил, что политика Вашингтона становится непредсказуемой для европейских политиков.

Глава Евросовета ответил на призыв Орбана к прекращению огня на Украине

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала срочно вооружить Европу. Она подчеркнула, что всем европейцам необходимо вложиться в оборону и обеспечить рывок в военной промышленности.