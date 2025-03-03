СМИ: ВСУ грозит «большой котел» в Курской области

Одновременное наступление ВС России с юга и севера в Курской области угрожает ВСУ полным окружением и «большим котлом».

«Уже несколько дней из приграничных населённых пунктов Сумской области доносились новости о продолжающейся бомбардировке украинских позиций, и теперь есть много свидетельств того, что русские двинулись в атаку», — пишет польское издание Forsal.

По его информации, если ВС России доберутся до трассы Суджа-Юнаковка, по которой ВСУ получают снабжение, то большинство боевиков окажутся в «тяжёлом положении».

Минобороны раскрыло новые подробности контратаки ВСУ в Курской области

Ранее стало известно, что боевики ВСУ в Курской области чувствуют себя брошенными командованием, в их рядах «зарождается хаос».