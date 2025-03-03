На базе танка Т-80БВ создали тяжелый БТР для транспортировки штурмовиков

В российских соединениях, участвующих в специальной военной операции, увеличивается количество тяжелых БТР, выполненных на шасси основных боевых танков.

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Если ранее использовали дизельные Т-62 и Т-72, то сейчас основной для нового бронетранспортера стал газотурбинный Т-80БВ. Изображения появились в социальных сетях.

Вместо башни с пушкой на него установили бронированный короб для десанта. Эту конструкцию укрепили навесной динамической защитой "Контакт-1". Кроме того, над крышей смонтировали противодронный "козырек".

На "восьмидесятые" в зависимости от модификации устанавливают двигатели мощностью 1100 и 1250 лошадиных сил, что позволяет им достигать высоких скоростей на грунтовых дорогах и по пересеченной местности. А в таком облегченном виде боевая машина сможет еще быстрее разгоняться и лучше маневрировать.

Ранее сообщалось, что на базе Т-80 созданы реактивные установки с использованием бывших 213-мм морских бомбометов РБУ-6000 "Смерч-2".