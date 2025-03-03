Двум полкам российской армии присвоили наименование "гвардейские"

Двум полкам российской армии присвоено почетное наименование "гвардейские". Об этом говорится в указах главы государства Владимира Путина.

394-у мотострелковому полку российской армии присвоено почетное наименование "гвардейский". Об этом говорится в указе главы государства. Как следует из документа, это наименование присвоено "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

Гвардейским стал и 35-й полк радиационной, химической и биологической защиты российской армии.