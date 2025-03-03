В Польше заявили о нехватке средств на обслуживание F-16

У польских властей не хватает денежных средств на полноценное обслуживание истребителей F-16.

Об этом сообщает газета Codzienna.

Как отмечает издание, в связи с недостатком средств военные отказываются от планов наносить на истребители покрытие, которое сделает их менее заметными для радаров.

Заместитель главы парламентского комитета национальной обороны Бартош Ковнацкий убеждён, что это ослабит оборонный потенциал.

Ранее глава МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша готова логистически поддержать развёртывание войск других стран на Украине.