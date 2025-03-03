В Турции усомнились в гарантиях безопасности НАТО Украине

Предоставление членами НАТО гарантий безопасности Украине вызывает вопросы, поскольку страна вряд ли в ближайшем будущем станет членом Североатлантического альянса. Об этом пишет турецкая газета Milliyet.

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По данным издания, на саммите 2 марта в Лондоне лидеры европейских стран вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждали два аспекта. Первый из них касается того, как будет поддерживаться линия прекращения огня. В частности, кто именно обеспечит военное присутствие и какие затраты это повлечет. Вопрос также заключался в том, как к этому отнесется Россия и кого именно захочет видеть на линии прекращения огня.

Второй аспект, как пишет Milliyet, затронул долгосрочную безопасность Украины. Учитывая, что у страны нет перспектив скорого вступления в НАТО, возникает проблема обеспечения ее безопасности без членства в альянсе.

«Поскольку она (Украина. — «Газета.Ru») вряд ли станет членом НАТО в ближайшем будущем, возникает вопрос: как можно гарантировать безопасность Украины, если она не является членом НАТО?» — пишет издание.

До этого стало известно, что по итогам встречи в Лондоне европейские лидеры признали, что не готовы помогать Украине без поддержки США и призвали Киев наладить отношения с Вашингтоном. В Евросоюзе заявили, что гарантии безопасности Украины должны быть разработаны совместно с Соединенными Штатами.