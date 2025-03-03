Названы последствия прекращения военной помощи США для Украины

Прекращение военной помощи США станет серьезной проблемой для Украины, потому что Европа может заместить далеко не все поставки, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Вооруженным силами Украины (ВСУ), по его словам, также придется непросто без разведданных Штатов.

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«Часть поставляемых США вооружений не может быть заменена европейскими, — сказал политолог. — К примеру, Европа не производит системы Patriot, она также активно использует американские комплектующие, технологии, что тоже может стать проблемой. И легко представить, что произойдет, если бизнесмен Илон Маск отключит Starlink — Украина останется без связи».

Калачев уточнил, что у Киева, безусловно, даже без помощи США сохранятся резервы, которые позволят продолжать боевые действия еще какое-то время. Но ситуация с противовоздушно обороной (ПВО) станет критичной, и будет усугубляться с каждым днем.

«Также вряд ли европейские спутники позволят компенсировать разведданные США, которые необходимы для нанесения ударов. Но тут, в любом случае, надо иметь то, чем наносить эти удары — это взаимосвязанные вещи. Наличие или отсутствие разведданных ничего не решит, если у Украины не будет дальнобойных ракет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее NYT со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщала, что после перепалки между украинским президентом в Белом доме США могут перестать оказывать помощь ВСУ. В том числе, Вашингтон может прекратить делиться с разведданными с Киевом.