Экс-заместитель начальника генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что возраст для мобилизации на Украине должен быть снижен до 18 лет на фоне проблем в армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир украинского канала.

Также Романенко призвал перевести украинскую экономику «на военный лад» и «усилить ответственность» для граждан. Он подчеркнул, что необходимо усовершенствовать законодательство, в том числе сферу борьбы с коррупцией.

«Должна быть введена справедливая мобилизация. Призыв должен охватывать граждан в возрасте от 18 до 60 лет», - заявил генерал.

Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. В конце года Reuters сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призвали Украину снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет.

Собеседник агентства подчеркивал, что ВС РФ добиваются устойчивого прогресса в Донбассе, а Украина не мобилизует и не обучает достаточное количество солдат, чтобы восполнить свои потери. В то же время источник в офисе Зеленского заявил Reuters, что уже сейчас Киев не может обеспечить мобилизуемых необходимым оборудованием, в том числе бронетехникой.

В начале 2025-го Зеленский подписал закон, согласно которому 17-летних украинцев, не вставших на воинский учет самостоятельно, будут штрафовать. Украинцы, которым в 2025 году исполняется 17 лет, должны будут зарегистрироваться в военкомате в течение полугода.

Затем Минобороны Украины представило спецконтракт для украинцев 18-24 лет. В рамках этого контракта молодым людям предлагается служба в пехоте. Зеленский заявлял, что молодые военнослужащие получат по миллиону гривен (около 2,3 миллиона рублей) за подписание контракта, смогут бесплатно учиться в вузе и оформить льготный кредит на жилье.