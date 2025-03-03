Приостановку киберопераций против РФ назвали "серьезным ударом" для США

Решение администрации США приостановить наступательные кибероперации против России вызвало критику со стороны ряда экспертов и официальных лиц. Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, приостановка касается как текущих операций, так и планирования новых.

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По словам источника, такое решение является «серьезным ударом», особенно учитывая, что планирование подобных операций требует значительного времени и ресурсов. Высказывается опасение, что пауза в наступательных действиях в киберпространстве увеличит уязвимость США перед потенциальными кибератаками со стороны Москвы, которая, как пишет CNN, якобы обладает значительным потенциалом для нанесения ущерба критической инфраструктуре и сбора конфиденциальной информации.

Приостановка операций и планирования Киберкомандованием США, подразделением, отвечающим за наступательные и оборонительные кибероперации, связывается с стремлением администрации Трампа к более широкой разрядке в отношениях с Россией, несмотря на продолжающийся российско-украинский конфликт.

Представитель министерства обороны США, комментируя ситуацию, воздержался от прямых комментариев относительно киберразведки, планов или операций, сославшись на соображения оперативной безопасности. При этом подчеркивается, что безопасность военнослужащих, в том числе в киберпространстве, является высшим приоритетом для министра обороны Пита Хегсета.

Джейсон Кикта, бывший сотрудник Киберкомандования, в комментарии для CNN отметил, что приостановка потенциально дестабилизирующих или провокационных действий, включая кибероперации, нередко используется в контексте переговоров. Однако, по его мнению, пауза в планировании может привести к устареванию наработанных наступательных вариантов и потере их актуальности. Кикта подчеркнул, что любой продолжительный период без проверки доступа и обновления планов создает риск утраты доступа или пропуска критических изменений. При этом он добавил, что не располагает непосредственной информацией об изменении статуса операций Киберкомандования.

По мнению действующих и бывших американских чиновников, киберпространство является постоянной ареной противостояния между Россией и США. Кремль рассматривает киберпространство как источник асимметричного преимущества перед США, позволяющий проникать в американскую критическую инфраструктуру и пытаться влиять на избирательные процессы. В свою очередь, американские военные и разведывательные киберспециалисты в последние годы активизировали действия против российских киберпреступников и сотрудников разведки, пишет CNN.