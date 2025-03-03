В Крыму создали «СуперРЭБ» для защиты полуострова от дронов

Специалисты компании «Русский купол» создали эффективную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты Крыма от беспилотников. Об этом сообщает «СМИ2».

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Отмечается, что по заданию главы Крыма Сергея Аксенова была собрана группа инженеров, а через несколько месяцев новый комплекс поставили на боевое дежурство. Также на полуострове учредили компанию «Русский купол».

Разработчики проводили испытания изделий на территории региона. В ходе опытной эксплуатации комплекс позволял сажать украинские дроны без повреждений. Изучение их конструкции позволило повысить эффективность системы РЭБ.