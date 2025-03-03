ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 139 районах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие за сутки поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и объекты газопереработки, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины.