Forbes: Украина начала "деамериканизацию" своих средств ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вместе с союзниками начали искать способы замены вооружений ПВО американского производства на фоне скандальной встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме на прошлой неделе. Об этом пишет журнал Forbes.

Издание считает, что в сложившейся ситуации Украина с союзниками "пытаются заменить самые важные виды оружия американского производства", в том числе ракеты ПВО. Как считает журнал, "среди демократических стран мира" США обладают почти полной монополией на ракеты класса земля - воздух, пусковые установки и радиолокаторы к ним. Но в связи с политическим курсом, избранным Трампом, Украина и Европа не могут рассчитывать на постоянную поддержку со стороны США.

"Процесс деамериканизации системы противовоздушной обороны на Украине уже начался. Без сомнений, он будет набирать обороты", - говорится в публикации.

Журнал отмечает, что на вооружении Украины стоят батареи ЗРК американской разработки и производства, в частности шесть батарей Patriot. Украина получает ракеты для них небольшими партиями и быстро выпускает, поэтому, вероятно, запасы снарядов могут быстро закончиться, если США решат отказаться от помощи Киеву. Как ожидается, в перспективе заменить американские Patriot на Украине могут зенитные ракеты Asters, произведенные европейским консорциумом Eurosam.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс - на то, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп в своем заявлении подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.