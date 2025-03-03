"Калашников" отправил в зону СВО партию ружей для борьбы с беспилотниками

Концерн "Калашников" передал в зону спецоперации партию гладкоствольных ружей МР-155 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Ижевский механический завод (АО "ИМЗ", концерн "Калашников") передал партию гладкоствольных самозарядных ружей МР-155 для отправки в составе гуманитарной помощи от профсоюзов Удмуртии нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции (СВО). Охотничьи ружья МР-155 калибра 12х76 мм производства АО "ИМЗ", которые в зоне СВО применяют для борьбы с вражескими дронами, а также боеприпасы к ним приобретены на пожертвования, собранные профсоюзными организациями предприятий Ижевска, в том числе "Ижмеха" и завода "Калашников", - сообщили там.

Ранее гендиректор "Калашникова" Алан Лушников отмечал, что ружье МР-155 успешно зарекомендовало себя для борьбы с FPV-дронами.