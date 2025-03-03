В ГУР заявили о значительной перегрузке украинской системы ПВО
Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) перегружена, ее работа значительно усложнилась. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, ВС РФ "обходят все средства и районы противовоздушной обороны".
"[Тактика ВС РФ] перегружает систему противовоздушной обороны <...>. Все стало значительно сложнее", - рассказал он в интервью агентству РБК-Украина.
Скибицкий добавил, что украинским силам ПВО, в частности, "сложно отличить" беспилотники с боевой частью, а тактика ВС РФ требует проводить маневры сил и средств.
В последнее время украинское военное руководство все чаще говорит о сложной для ВСУ оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. Украинская армия сталкивается с нехваткой техники, вооружений, личного состава. Чтобы восполнить потери, командование ВСУ отправляет в пехоту специалистов из технологически продвинутых подразделений, в том числе из ПВО. 12 февраля депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ испытывают критический дефицит средств ПВО, в то время как военное командование лжет об их эффективности.