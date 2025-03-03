СМИ: без поддержки США Украина обречена

Украина будет обречена в случае прекращения американской помощи, ведь "речь идет не столько об оружии, боеприпасах и финансовой помощи, сколько о поддержке спутниками и разведкой", пишет издание UnHerd.

Согласно позиции издания, "если США отключат спутники и остановят поток информации, европейцы не смогут восполнить этот пробел", а "без США для Украины будет все кончено".

Утверждается также, что будь украинские политики умнее, то они уже давно уговорили бы Зеленского пойти с американским лидером на сделку.

Как известно, встреча Трампа с Зеленским в Овальном кабинете закончилась изгнанием последнего из Белого дома. Подписание сделки по редкоземельным металлам не состоялось.

Стремясь к победе на фронте, пишет в заключение UnHerd, Зеленский чувствует себя "комфортнее со своими европейскими друзьями в Лондоне, которые подбадривают его теплыми словами и большими обещаниями".

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

Однако, подчеркивается в публикации, общая иллюзия европейцев в том, что все это "неизбежно приведет к более опасному будущему для всех нас".

Уже сейчас высокопоставленные источники в окружении американского президента утверждают, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.