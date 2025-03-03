На Украине подтвердили удар по полигону в Днепропетровской области

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый подтвердил удар по полигону в Днепропетровской области. Его слова приводит украинское издание УНИАН.

© Генеральный штаб ВСУ

Утром 3 марта глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале, что промышленное предприятие получило повреждения в Кривом Роге. Ночью в регионе дважды объявляли воздушную тревогу.

«Каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, — все понесут ответственность... Я буду требовать самого строгого наказания», — заявил Драпатый.

Он подчеркнул, что те, кто в ходе украинского конфликта продолжают халатно и формально выполнять свои обязанности, кто «затягивает» военнослужащих в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, и самоутверждаются не в бою, а притесняя подчиненных, — все они позорят ВСУ.

В середине февраля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российская армия начала активно наносить удары по ВСУ в Днепропетровской области.