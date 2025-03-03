ВС России с помощью беспилотника уничтожили танк Leopard ВСУ

Российские войска с помощью беспилотника уничтожили танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры подрыва немецкой бронемашины опубликовала в Telegram пресс-служба Министерства обороны России.

«Два вылета на него сделал. Два попадания. После второго он загорелся. (...) Так как был полный боекомплект — сдетонировал. Секунд, наверное, одиннадцать он сыпался с неба», — рассказал в беседе с пресс-службой Минобороны российский боец Виталий.

Отмечается, что танк был уничтожен дроном на покровском направлении.

Ранее в интернете появилось видео с захваченного российскими бойцами танка Leopard. На опубликованном в социальных сетях видео солдат в форме российских военных сидит в окружении шести бойцов на башне танка.