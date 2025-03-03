Иранская армия получила новые танки "Сулейман-402"

Иранская армия начала получать новые основные боевые танки "Сулейман-402". Это комплексная модернизация танков M60, поставленных США в 1970-х годах.

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Об этом пишет издание Military Watch. Танк заметно отличается от оригинального M60, на нем установлен новый дистанционно управляемый боевой модуль, улучшенная композитная и динамическая защита. Гладкоствольные пушки калибра 120 мм или 125 мм заменили старую 105-мм нарезную пушку.

Модернизированная система управления огнем танка включает в себя более совершенные датчики, баллистический вычислитель и функцию ночного видения.

Двигатель танка заменили на более мощный и экономичный.

Издание отмечает, что модернизация M60 до стандарта "Сулейман-402" не позволит этим машинам составить серьезную конкуренцию современным основным боевым танкам, находящихся на вооружении за рубежом, но может сделать их значительно более способными в роли машин поддержки пехоты.

Вероятно, основным обоснованием для инвестиций в модернизацию парка M60 является способность Ирана обслуживать и производить детали для них, не полагаясь на иностранные поставки.

Эта модернизация может проводиться параллельно с закупкой современных основных боевых танков за рубежом. Китайские VT-4 и северокорейские Chonma II считаются ведущими претендентами на получение новых иранских заказов.