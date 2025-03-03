Forbes: Украина рискует остаться без комплексов Patriot после ссоры с США

После катастрофической пресс-конференции в Овальном кабинете в пятницу, в ходе которой Владимир Зеленский вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, Украина и ее союзники в спешном порядке пытаются заменить самые важные виды оружия американского производства, находящиеся на вооружении ВСУ, сообщает Forbes.

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В настоящий момент батареи зенитных ракетных комплексов американской разработки, в числе которых и Patriot, защищают крупные украинские города.

"ПВО - одна из самых важных потребностей Украины, - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Поэтому всего через два дня после катастрофической пресс-конференции в Белом доме Великобритания пообещала выделить 2 миллиарда долларов на поставку Украине 5 000 зенитных ракет малой дальности Martlet, который производит французская компания на заводе в Белфасте.

А норвежская компания объявила о намерении объединиться с украинской фирмой с целью производства в Украине ракет класса "земля-воздух" для комплексов NASAMS.

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Однако ни одна из этих инициатив не решает проблему ПВО дальнего радиуса действия, отмечает издание. Martlet могут поражать беспилотники и другие мелкие воздушные угрозы с расстояния в 8 км. NASAMS могут уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Но Patriot могут перехватывать самолеты, беспилотники и ракеты, кроме самых быстродвижущихся, на расстоянии 100 км и более.

"Украина получает ракеты для своих батарей Patriot небольшими партиями и быстро использует их. Вероятно, на Украине нет большого запаса таких ракет, и они могут быстро закончиться, поскольку американцы отказываются помогать", - пишет Forbes.

Теперь европейским странам обеспечить Украину собственными средствами ПВО, сравнимыми с Patriot, такими как SAMP/T, однако из производство может потребовать много времени.