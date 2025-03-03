В Британии подсчитали ущерб от ядерного удара «Тополем»

В Британии смоделировали ущерб от ядерного удара по столице российской бомбой «Тополь СС-25». Соответствующую карту, согласно которой город разделили на четыре зоны поражения, опубликовало британское издание Daily Express.

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По данным издания, в случае ядерного удара от центральной части британской столицы не останется и следа. Во второй зоне не останется построек, в третьей — серьезно пострадают жители Лондона. У них, как пишет газета, будут серьезные ожоги. На окраине Лондона, в четвертой зоне поражения, произойдут небольшие взрывы.

Daily Express также уточняет, что есть вероятность обострения российско-украинского конфликта, если мирные переговоры пройдут без украинской стороны. Кроме того, согласно материалу, Европе необходимо увеличить оборонные расходы, а Британии, в частности, отправить на Украину войска.

2 марта в Лондоне прошел саммит лидеров ряда стран ЕС, на котором обсуждалась Украина и безопасность континента. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обнял президента Владимира Зеленского и пожал ему руку, когда украинский лидер прибыл в Великобританию.

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На мероприятии присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, шведский, норвежский и чешский премьер-министры Ульф Кристерссон, Йонас Гар Стере, Петр Фиала. В кабмине Британии уверены, что переговоры о мире стоит вернуть «в нужное русло».