У ВСУ заканчиваются боеприпасы для 203-мм самоходных пушек большой мощности 2С7 "Пион", которые ранее поставляли США, сообщает Forbes.

Издание напоминает, что в первый год ВСУ активно использовали доставшиеся Украине в наследство от СССР орудия на разных участках фронта, однако затем их стали замечать гораздо реже. Произошло это потому, что у Украины заканчиваются или уже закончились боеприпасы для 2С7.

"Спорадическая работа пушек объясняется тем, откуда Украина получала снаряды для них. Сама Украина не производит 203-миллиметровые снаряды на собственных заводах, как и многие другие - или, возможно, ни одна другая - страны, кроме России", - пишет Forbes.

Но армия США когда-то имела собственные 203-миллиметровые гусеничные гаубицы M110 и хранила некоторые снаряды M105 и M106 даже после того, как эти орудия перестали эксплуатировать. Администрация бывшего президента Джо Байдена передала Украине 10 000 M105 и M106 в 2023 году. После этого на американских складах не осталось 203-миллиметровых снарядов.

На данный момент такие боеприпасы остались у Греции, которая уже передала Украине около тысячи 203-мм снарядов отдельными партиями в 2023 и 2024 годах, однако дальнейшие поставки пока не планируются, так как Греция в целом не спешит наращивать объемы военной помощи Украине.

Также 203-мм снаряды, по данным издания, еще остались у Турции, которая до сих пор эксплуатирует американские САУ M110.

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Напомним, что в ноябре 2024 года бойцы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили одну из последних сохранившихся в составе ВСУ 203-мм самоходных пушек 2С7 "Пион".