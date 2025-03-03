Венгрия заблокировала документ о военной помощи Киеву

Венгрия на встрече послов ЕС в пятницу заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новой военной помощи Украине. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, Будапешт в пятницу "отклонил проект документа по Украине, содержащий формулировки о гарантиях безопасности, которые сообщество может предоставить Киеву, а также о новом пакете военной помощи".

Трамп рассмотрит прекращение военной помощи Украине

24 февраля глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на выделение Евросоюзом военной помощи Украине еще на десятки миллиардов евро и выступит против поспешного решения вопроса о продлении индивидуальных санкций против российских физлиц и компаний.