В ДНР рассказали о продвижении ВС России на краснолиманском направлении

Российские военные постепенно продвигаются на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«На краснолиманском направлении мы видим пусть не резкое продвижение вперед, но тем не менее полный контроль ситуации и при необходимости улучшение позиций нашими подразделениями», — рассказал Пушилин.

Глава ДНР также раскрыл проблему подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра. Она заключается в нехватке сил у украинских подразделений для контрнаступления у данного населенного пункта.